فرستابن يفوز بلقب جائزة النمسا الكبرى للفورمولا 1

فيينا-سانا

حقق الهولندي ماكس فرستابن سائق فريق رد بول لقب سباق جائزة النمسا الكبرى، المرحلة التاسعة من بطولة العالم للفورمولا 1، فارضاً من جديد سيطرته على الصدارة هذا الموسم.

ووفقا لشبكة سكاي سبورتس فإن فرستابن استطاع إحراز المركز الأول بعد تجاوزه سائق فيراري شارل لوكلير الذي حل ثانياً، بينما جاء المكسيكي سيرخيو بيريس سائق ريد بول ثالثاً، فيما احتل الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري المركز الرابع، والبريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين المركز الخامس.

وبذلك يكون فرستابن وصل الى فوزه السابع هذا الموسم والخامس توالياً.

ويتصدر فرستابن ترتيب السائقين برصيد 229 نقطة، وخلفه زميله بيريز بـ 148،

ويأتي فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن في المركز الثالث برصيد 129 نقطة.

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