افتتاح المقر الجديد لطائفة الأرمن البروتستانت بحلب

حلب -سانا

افتتح القس الدكتور هاروتيون سليميان رئيس طائفة الأرمن البروتستانت في سورية اليوم المقر الجديد لرئاسة الطائفة عوضاً عن المقر المتضرر خلال الحرب.

ويضم المقر الجديد الموسع في حرم كنيسة “بيت إيل” للأرمن البروتستانت بحلب مركزاً اجتماعياً لخدمة المشاريع التنموية والاجتماعية والإنسانية.

وقال القس سليميان في تصريح لمراسل سانا أن المقر الجديد يشكل دليلاً على تكاتف أبناء سورية في إعادة الإعمار وخلق مساحة للحوار البناء للنهوض بالمجتمع والمساهمة في تعافيه.

وأضاف سليميان أن المقر أبعد من أن يكون مجرد حجر أو مكاتب إدارية فهو ثمرة أنتجتها أرض سورية الخيرة وهو نتاج يقيننا أيضاً بأنّنا جزء فعال في فسيفساء المجتمع الحلبي وعلى أكتافنا مسؤولية أن نكون مع هذا الشعب والمساهمة في تعافيه فاتحين أبواب هذا المقر أمام كل من اعتبرنا أخاً وسنداً.

أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أحمد منصور نوه بالدور الوطني المنوط بالمؤسسة الدينية في بناء الإنسان والوطن، والذي تجلى بأجمل صوره خلال سنين الحرب الإرهابية وكارثة زلزال الـ 6 من شباط الماضي، وهو دلالة على رفعة وسمو الشعب السوري الذي لم يكن يوماً إلا مدافعاً عن أرضه.

ومن الحضور لفتت جاني مراديان إلى أهمية المقر في تمكين وتأهيل القوات الشبابية وجمعهم للالتفاف حول القيم الروحية والوطنية وحثهم على الاستمرار والعطاء في سبيل ازدهار سورية.

قصي رزوق

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