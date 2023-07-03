إيطاليا تحتفي بالوردة الشامية عبر أيام (الوردة الشامية.. من سورية إلى تورينو)

روما-سانا

بهدف تعزيز الثقافة السورية والتعريف بأهمية دورها في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وإيماناً بقوة الدبلوماسية الثقافية كأداة حيوية لتعزيز الحوار الدولي، وتشجيع التعاون والسلام والتنمية بين شعوب العالم، تنطلق يوم الثلاثاء المقبل في مدينة تورينو الإيطالية أيام “الوردة الشامية.. من سورية إلى تورينو” التي تنظمها المتاحف الملكية في تورينو والأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع منظمة سانتاغاتا لاقتصاديات الثقافة.

أيام “الوردة الشامية.. من سورية الى تورينو” التي تبدأ من الـ 4 إلى الـ 7 من الشهر الحالي والتي تتضمن العديد من النشاطات الثقافية الغنية من معرض صور فوتوغرافية وأمسيات موسيقية وسينمائية وأدبية، تهدف للتعريف بالتراث السوري وبناء الجسور الثقافية بين سورية وإيطاليا، من خلال واحدة من أكثر العناصر السورية الثقافية شهرة وهي الوردة الشامية وما يرتبط بها من ممارسات وحرف تراثية والمسجلة على القائمة التمثيلية للتراث الإنساني اللامادي بمنظمة اليونيسكو عام 2019.

وتتضمن الأنشطة معرضاً للصور الفوتوغرافية تحاكي الوردة الشامية والممارسات والحرف المرتبطة بها، وعرض الفيلم الوثائقي “قسم سيرياكوس”، وندوة تتناول الوردة الشامية في الأدب السوري، كونها مصدراً غنياً للكتاب والشعراء في القرن الحادي عشر، وأمسية موسيقية بعنوان “قصيدة للوردة”، ومؤتمر التراث الثقافي بعنوان “جسور السلام”، لتختتم الأيام بأمسية موسيقية كلاسيكية لعازفين من سورية وايطاليا.

رشا محفوض

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