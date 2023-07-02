مقتل 4 من قوات الأمن الباكستانية في هجوم إرهابي جنوب غرب البلاد

إسلام آباد-سانا

قتل ثلاثة ضباط من الشرطة الباكستانية، إضافة إلى جندي في هجوم شنه مسلحون في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

ونقلت وكالة “اسوشيتد برس” عن الشرطة الباكستانية قولها: إن “مسلحين شنوا هجوماً على موقع أمني في إقليم بلوشستان ووقع تبادل لإطلاق النار استمر نحو ساعتين أسفر عن مقتل ثلاثة ضباط وجندي”، مضيفة: إن “أحد المسلحين قتل أيضا بينما تمكن الآخرون من الفرار”.

وأشارت إلى أن “المهاجمين استخدموا قنابل يدوية وقذائف صاروخية وبنادق هجومية على المركز الأمني المشترك للشرطة وقوات الأمن”.

ونفذ الجيش الباكستاني عمليات كبيرة خلال السنوات الأخيرة في الحزام القبلي على طول الحدود الأفغانية والذي كان بمثابة ملاذ آمن للمسلحين على مدى عقود، ومع ذلك لا يزال المسلحون يشنون هجمات في المنطقة.

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