آلاف الأشخاص يتظاهرون في سيئول احتجاجاً على خطط اليابان لتصريف المياه الملوثة نووياً

سيئول-سانا

خرج آلاف الأشخاص في سيئول عاصمة كوريا الجنوبية في مسيرة نظمها الحزب الديمقراطي المعارض، احتجاجاً على خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة نووياً داعين حكومة بلادهم إلى الإعلان بوضوح عن اعتراضها على تلك الخطة.

ونقلت وكالة شينخوا عن لي جاي ميونغ رئيس الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية الذي نظم المسيرة قوله: إنه “إذا قامت اليابان بتلويث مياه البحر فينبغي على حكومة كوريا الجنوبية الاعتراض على ذلك علناً”.

ووفقاً للحزب شارك نحو مئة ألف شخص في هذه المسيرة، واعتبر المشاركون أنه من غير المنطقي أن تخاطر اليابان بحياة الجميع في شتى أنحاء العالم من خلال تصريف المياه الملوثة نوويا في البحر.

كما دعا مسؤول الحزب الديمقراطي المعارض في الجمعية الوطنية بارك كوانغ اون الكوريين الجنوبيين إلى الاتحاد ضد خطة اليابان من أجل حماية أرواح الجميع.

وعلى الرغم من المعارضة المستمرة للدول المجاورة لها والدول الجزرية في المحيط الهادئ هرعت اليابان إلى تنفيذ خطتها المتعلقة بتصريف المياه الملوثة نووياً من مفاعل فوكوشيما في البحر.

وكانت الصين أعربت مؤخراً عن رفضها الشديد لقرار اليابان تصريف المياه الملوثة نووياً، لافتة إلى أن النظائر المشعة ستنتشر في المياه في جميع أنحاء العالم في غضون 10 سنوات بعد التصريف بفضل التيارات القوية على طول ساحل فوكوشيما.

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