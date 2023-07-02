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منتخب سورية الأولمبي يتعادل مع المنتخب السعودي في أولى مباريات الدورة العربية بالجزائر

2023-07-02

الجزائر-سانا

تعادل منتخب سورية الأولمبي مع نظيره السعودي بهدف لمثله في أولى مباريات المجموعة الثانية في الدورة العربية الـ 15 بالجزائر.

وافتتح التسجيل لمنتخبنا مارديك ماردكيان في الدقيقة الـ 18، وفي الوقت بدل الضائع سجل المنتخب السعودي هدف التعادل من ركلة جزاء.

وسيلتقي منتخبنا الأولمبي في ثاني مبارياته مع منتحب فلسطين في مدينة قسنطينة الجزائرية يوم الأربعاء القادم، ويلتقي مع منتخب موريتانيا في المباراة الأخيرة بدور المجموعات بمدينة عنابة يوم السبت القادم.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي، علماً أن مجموعة منتخبنا تضم السعودية وموريتانيا وفلسطين، والمجموعة الأولى تضم الجزائر وعمان ولبنان والسودان.

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