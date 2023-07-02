تطورات متسارعة في كرة القدم السعودية والهدف استضافة مونديال 2030

الرياض- سانا

هل سيستطيع إطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية والاهتمام بالبنى التحتية للرياضة وإبرام الصفقات العالمية من الوصول إلى استضافة أغلى حدث عالمي في كرة القدم؟

يبدو أن دوري روشن السعودي سيشهد منافسة بين مختلف الأندية السعودية لاسيما أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يسعى إلى رفع المستوى الفني وتعزيز الاحترافية من خلال جلب لاعبين محترفين على مستوى عالي من أنحاء العالم كافة، والاستعانة بالخبرات الأجنبية من حيث الطاقم التدريبي والذي يساهم في تطور الكوادر التدريبية المحلية ما يعكس ذلك إيجاباً على جذب الاهتمام الجماهيري، عدا عن الاهتمام الكبير الذي شهدته البنية التحتية للرياضة والاستثمار والذي يتطور بشكل متسارع من خلال جودة الملاعب والتجهيزات التقنية إضافة لاكتشاف وتطوير المواهب الواعدة من خلال الأكاديميات الرياضية.

صفقات من العيار الثقيل ولا يزال المزيد..

وكان اتحاد جدة السعودي الأكثر انفاقاً في سوق الانتقالات الصيفية حيث أبرم عدة صفقات كان أبرزها تعاقداته مع اللاعب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بن زيما من ريال مدريد صاحب الـ 35 عاماً والحاصل على الكرة الذهبية مقابل أكثر من 100 مليون يورو (106.93 ملايين دولار) وبعقد يمتد حتى 2026م، إضافة إلى تعاقده مع اللاعب الفرنسي نغولو كانتي لمدة موسمين، مع إمكانية إضافة موسم ثالث، وحصول اللاعب على راتب سنوي 100 مليون يورو.

خيبة أمل الزعيم الهلالي

أما صاحب أكثر من حقق لقب دوري أبطال آسيا الهلال السعودي لم يبقى مكتوف الأيدي بعد إخفاقه في إقناع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان سابقاً رغم تقديمه عرض مالي مغر للاعب الذي قرر الانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، إلا أن النادي الأزرق تعاقد مع اللاعب السنغالي كاليدو كوليبالي بعقد يمتد لثلاث سنوات وبقيمة تصل إلى20 مليون يورو من تشيلسي الإنكليزي إضافة إلى صفقة روبين نيفيش القادم من وولفرهامبتون مقابل 55 مليون يورو.

تحقيق الألقاب غير ممكن بوجود رونالدو وحيداً ؟

بينما نادي النصر السعودي لازال يبحث عن تعويض الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية بسبب حاجته لإجراء عملية جراحية وسيغيب على إثرها عن الملاعب فترة طويلة، فمن المتوقع أن إدارة نادي العالمي تتطلع للتعاقد مع المغربي الدولي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية حسب ماأفادت صحيفة “آس” الإسبانية حيث بدأ اتصالاته لمحاولة استقطاب المغربي بونو لصفوف “العالمي”، أو مع الإسباني ديفيد دي خيا الذي دخل اهتمامات إدارة النادي، وقد حصل النصر السعودي على توقيع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بعد أن وافق نادي إنتر ميلان الإيطالي على عرض النادي السعودي والتي وصلت قيمته المالية إلى 18 مليون يورو حسب صحيفة ما أفادت شبكة سكاي سبورت إيطاليا.

وتراجع نادي النصر السعودي عن التعاقد مع المغربي حكيم زياش من تشيلسي الإنكليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لأن اللاعب لا يزال يعاني من مشكلة في الركبة.

وتعاقد النادي السعودي مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر حتى عام 2025 مقابل 200 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى الحوافز، بعد فسخ عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.

فيما يسعى نادي الأهلي السعودي الصاعد حديثاً إلى دوري روشن السعودي من تعزيز صفوفه بعدد من الأسماء العالمية فقد نجح النادي من الحصول على خدمات حارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي من تشيلسي الإنجليزي مقابل نحو 17 مليون جنيه إسترليني.

ولا يزال النادي يبحث عن العديد من اللاعبين الأجانب ليعود إلى المنافسة على الألقاب، فقد ارتبط اسم روبيرتو فيرمينو بالانضمام للأخضر بعد نهاية عقده مع نادي ليفربول الإنكليزي، إضافة إلى إمكانية تدعيم خط هجومه مع نجم مانشستر سيتي الجزائري رياض محرز الذي لا يزال في مفاوضات مع السيتيزنز.

هداف آسيا والكرة السعودية السوري عمر السومة في خطر

ولا يزال مستقبل اللاعب السوري عمر السومة مجهولاً حتى الآن بعد انتهاء فترة إعارته مع نادي العربي القطري، حيث قدم العقيد السومة موسماً استثنائياً وتألقًا مبهرًا أسهم خلالها في تتويج الفريق بلقب كأس الأمير، وتسجيل 18 هدفًا بوصفه ثاني هدافي مسابقة دوري نجوم قطر.

طموح مشروع

من المتوقع أن إطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية في المملكة العربية السعودية يهدف إلى تطوير كرة القدم في المملكة والوصول بالدوري المحلي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم، إلا أن هذا المشروع بحاجة إلى تنمية شاملة في القطاع الرياضي على كافة الأصعدة، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي لتحقيق اقتصادٍ رياضي مستدام.

وإذا ما أمعنا النظر أنه ما الهدف من تدعيم الفرق السعودية بنجوم عالميين فوق عمر 30 عاماً؟

نرى أن الهدف هو دمج اللاعبين المحترفين والأساطير مع النجوم المحليين، وزيادة دخل الأندية من الأرباح التي سيحصل عليها كل نادي من الحضور الجماهيري الكبير وبيع قمصان اللاعبين، وتحقيق الزيادة في عدد المشاهدات حول العالم، عدا أنها ستثبت للعالم أجمع قدرتها على استضافة مونديال 2030 من خلال تعيينها للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي سفيراً للسياحة في المملكة العربية السعودية منذ شهر مايو من عام 2022م .

ويحتل الدوري السعودي المركز الـ32 عالمياً والثاني آسيوياً خلف الدوري الكوري، والثاني أيضاً عربياً خلف الدوري المصري.

موسى حاج محمود