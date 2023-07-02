79 دولة بينها سورية تشارك في أولمبياد علم الأحياء العالمي بالإمارات

دمشق-سانا

تشارك سورية في أولمبياد علم الأحياء العالمي لعام 2023 الذي ستنطلق منافساته غداً في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة 316 طالباً وطالبةً من 79 دولةً على مستوى العالم.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم، أنه يمثل سورية في المنافسات فريق الأولمبياد الوطني لعلم الأحياء الذي يضم الطلاب كنان حسن كنجو، ولاوند محمد بيرم من محافظة حلب، وإبراهيم محمد رفيق عوف، وعبد الله بسام جداع من محافظة حمص.

وأشارت الهيئة إلى أن المنافسات تستمر لغاية الـ 11 من تموز الجاري، حيث تتضمن اختبارات عمليةً ونظريةً من المستوى العالمي.

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