تنظيم 24 ضبطاً تموينياً في درعا بحق مخابز خاصة وسرافيس ومحطة محروقات مخالفة

درعا-سانا

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا 24 ضبطاً تموينياً، بحق أصحاب مخابز خاصة وسرافيس ومحطة محروقات وفعاليات مخالفة.

مدير التجارة الداخلية الدكتور يحيى عبد الله بين في تصريح لمراسل سانا اليوم، أن الضبوط طالت صاحب مخبز الحبوس في بلدة غباغب بمخالفة نقص وزن ربطات الخبز، وتم تغريمه بمبلغ 1.359 مليون ليرة سورية، وأصحاب مخابز الفقير في غباغب، وكمونة والحسن والجيزة الحديث ببلدة الجيزة، بمخالفة سوء التصنيع والإخلال بمواعيد العمل.

وذكر عبد الله أن دوريات حماية المستهلك نظمت ضبطاً بحق مستثمر محطة محروقات الحديد في بلدة السهوة بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، وصاحبي ميكروباصين على خطي دمشق طفس ودرعا السويداء، بمخالفتي عدم الإعلان عن بدل خدمات وتقاضي زيادة في أجور نقل الركاب.

ولفت الدكتور عبد الله إلى أن الضبوط شملت صاحبي محلين للخضار والفواكه في درعا وإزرع بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، و14 محلاً للمواد الغذائية والألبسة والأحذية في درعا والحارة وإنخل والشرايع ونوى، لمخالفات تتعلق بعدم وجود سجل تجاري، وعدم إبراز فواتير أو تداول فواتير شراء غير نظامية.

وسحبت المديرية ثلاث عينات من الحلويات لتبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية والقرارات التموينية النافذة.

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