SCS-NET

مستوطنون يعتدون على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم في بيت لحم ونابلس

2023-07-02

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم على أراضي الفلسطينيين جنوب بيت لحم، وأحرقوا شاحنة جنوب نابلس في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن مستوطنين اقتلعوا أشجار تفاح وزيتون ولوز، وأتلفوا محاصيل زراعية في أراضي واد البيار جنوب بلدة الخضر.

إلى ذلك اعتدى مستوطنون على شاحنة فلسطيني بين قريتي عوريف وعصيرة القبلية جنوب نابلس وأحرقوها.

وكان مستوطنون أحرقوا في وقت سابق اليوم أشجاراً فى الأراضي الفلسطينية غرب سلفيت بالضفة الغربية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

مستوطنون يعتدون على أراضي الفلسطينيين قرب الخليل

القدس المحتلة-سانا اعتدى مستوطنون اسرائيليون اليوم على أراضي الفلسطينيين قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved