مستوطنون يعتدون على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم في بيت لحم ونابلس

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم على أراضي الفلسطينيين جنوب بيت لحم، وأحرقوا شاحنة جنوب نابلس في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن مستوطنين اقتلعوا أشجار تفاح وزيتون ولوز، وأتلفوا محاصيل زراعية في أراضي واد البيار جنوب بلدة الخضر.

إلى ذلك اعتدى مستوطنون على شاحنة فلسطيني بين قريتي عوريف وعصيرة القبلية جنوب نابلس وأحرقوها.

وكان مستوطنون أحرقوا في وقت سابق اليوم أشجاراً فى الأراضي الفلسطينية غرب سلفيت بالضفة الغربية.

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