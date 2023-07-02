إعادة انتخاب الصيني شو دونيو مديراً لمنظمة “الفاو”

روما-سانا

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” عن إعادة انتخاب مديرها العام شو دونيو لولاية ثانية، وهو أول صيني يشغل هذا المنصب.

وذكرت المنظمة في بيان لها اليوم: إنه تمت إعادة انتخاب دونيو على رأس الوكالة التابعة للأمم المتحدة التي تتخذ من روما مقراً لها، وتم التصويت على إعادة انتخابه كمرشح وحيد للمنصب بأغلبية 168 صوتاً من أصل 182، خلال الجلسة الـ 43 الحالية لمؤتمر الفاو في اقتراع سري للمؤتمر الوزاري الذي تعقده المنظمة كل عامين.

وتمتد ولاية دونيو الجديدة من الـ 1 من آب المقبل حتى الـ 13 من شهر تموز لعام 2027 ، وتم انتخاب دونيو لأول مرة في حزيران عام 2019 لمنصب رئيس المنظمة.

ومنذ توليه منصبه قاد دونيو منظمة “الفاو” بشكل فعال لمواجهة التحديات المتعلقة بشواغل الأمن الغذائي العالمي، والمساهمة في التنمية الغذائية والزراعية لجميع الدول وخاصة الدول النامية.

وتأسست الفاو عام 1945 ومقرها العاصمة الإيطالية روما، وهي تقود التعاون في الأغذية والزراعة، وتلعب دوراً حيوياً في تبادل السياسات الغذائية والزراعية في العالم، وتحديد المعايير وجمع المعلومات والإحصاءات حول ذلك.

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