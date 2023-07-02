رئيس الوزراء العراقي يبحث مع السفير الدندح تعزيز التعاون الثنائي

بغداد-سانا

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم مع سفير سورية في بغداد صطام جدعان الدندح سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء العراقية أن “اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وأكد الجانبان وفقاً للبيان أهمية الانطلاق نحو تعاون ثنائي مثمر وبنّاء في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعزز الروابط المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين وتحقق مصالح شعبيهما في الازدهار والتنمية.

إلى ذلك قال السفير الدندح في تصريح لمراسلة سانا في بغداد: “إن اللقاء أكد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة التي تجمع البلدين، والحرص على تطويرها والارتقاء بها إلى المستوى الذي يلبي طموحات الشعبين الشقيقين”، مشيراً إلى “أهمية التنسيق وتبادل الزيارات وتوسيع آفاق التعاون لمواجهة التحديات التي تواجه البلدين”.

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