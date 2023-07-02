الخارجية الروسية: سنرد على تقليص عدد الدبلوماسيين الروس في رومانيا

موسكو-سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها سترد بشكل مناسب على قرار رومانيا تقليص عدد الدبلوماسيين الروس.

وتعليقاً على قرار رومانيا تقليص التمثيل الروسي لديها، قال مصدر في الوزارة لوكالة نوفوستي: “كما ذكر الجانب الروسي في وقت سابق ستقدم روسيا الرد المناسب على هذا القرار”.

وكانت سلطات رومانيا قررت في وقت سابق تقليص التمثيل الدبلوماسي الروسي في البلاد، فيما أفادت وسائل إعلامية بأن 40 موظفاً في السفارة الروسية في بوخارست غادروا رومانيا على متن طائرة أرسلت خصيصا لنقلهم، بينما قالت وزارة الخارجية الرومانية إن هذا الإجراء يعكس تنفيذ الجانب الروماني خلال الفترة المحددة الإجراءات المماثلة التي تتبعها الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص.

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