التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من البرازيل لمرحلتي الماجستير والدكتوراه

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن منح دراسية مقدمة من البرازيل لمرحلة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه).

وأشارت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم، إلى أن المنح الدراسية التي بلغ عددها 1100 منحة لمرحلة الدراسات العليا مقدمة من مجموعة التعاون الدولي لـ 54 جامعة برازيلية في مختلف الاختصاصات، (برنامج التنقل الدولي المدعوم من وزارة الخارجية البرازيلية)، بهدف المساهمة في تطوير المستوى الأكاديمي العالي من القارات الخمس.

ولفتت الوزارة إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو الـ 14 من تموز الجاري، مبينةً أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات حول إجراءات وشروط التقدم من خلال الرابط الإلكتروني المخصص في إعلان المنح.

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