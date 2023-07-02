SCS-NET

المقداد يلتقي وفداً من رؤساء الكنائس المسيحية في أستراليا

2023-07-02

دمشق-سانا

التقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اليوم وفداً من رؤساء الكنائس المسيحية في أستراليا.

وأكد الوزير المقداد خلال اللقاء أهمية هذه الزيارة التي تعطي الفرصة لأعضاء الوفد للاطلاع عن قرب على الواقع في سورية، مستعرضاً التطورات الأخيرة في المنطقة، ولافتاً إلى وحدة السوريين التي واجهت المؤامرات التي تعرض لها وطنهم، وخاصة آثار الحرب على الإرهاب.

ورحب المقداد بكل المبادرات التي تهدف إلى ربط المغتربين بوطنهم وبقيمه الحضارية والإنسانية.

بدورهم أعرب أعضاء الوفد عن تضامنهم مع الشعب في سورية، وعن إيمانهم بحتمية نهوض سورية وعودتها إلى ألقها الاقتصادي والحضاري.

وأشار أعضاء الوفد إلى أهمية المحافظة على القيم الاجتماعية والأخلاقية والإرث الحضاري للمشرق، مؤكدين وقوفهم مع سورية في مواجهة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها بعض الدول عليها تحت ذرائع غير مقبولة إنسانياً وأخلاقياً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

المقداد ونظيره الفنزويلي يتبادلان برقيتي تهنئة بمناسبة الذكرى الـ 77 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية

دمشق-سانا بمناسبة الذكرى الـ 77 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية فنزويلا البوليفارية

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved