المقداد يلتقي وفداً من رؤساء الكنائس المسيحية في أستراليا

دمشق-سانا

التقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اليوم وفداً من رؤساء الكنائس المسيحية في أستراليا.

وأكد الوزير المقداد خلال اللقاء أهمية هذه الزيارة التي تعطي الفرصة لأعضاء الوفد للاطلاع عن قرب على الواقع في سورية، مستعرضاً التطورات الأخيرة في المنطقة، ولافتاً إلى وحدة السوريين التي واجهت المؤامرات التي تعرض لها وطنهم، وخاصة آثار الحرب على الإرهاب.

ورحب المقداد بكل المبادرات التي تهدف إلى ربط المغتربين بوطنهم وبقيمه الحضارية والإنسانية.

بدورهم أعرب أعضاء الوفد عن تضامنهم مع الشعب في سورية، وعن إيمانهم بحتمية نهوض سورية وعودتها إلى ألقها الاقتصادي والحضاري.

وأشار أعضاء الوفد إلى أهمية المحافظة على القيم الاجتماعية والأخلاقية والإرث الحضاري للمشرق، مؤكدين وقوفهم مع سورية في مواجهة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها بعض الدول عليها تحت ذرائع غير مقبولة إنسانياً وأخلاقياً.

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