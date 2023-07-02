تسويق نحو 120 ألف طن قمح من أراضي منطقة الغاب بحماة

حماة-سانا

سوق فلاحو منطقة الغاب بمحافظة حماة نحو 120 ألف طن قمح إلى مراكز استلام الحبوب بالمحافظة.

وأوضح مدير الثروة النباتية في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب المهندس وفيق زروف لمراسل سانا اليوم، أن المساحة المحصودة بالقمح في الأراضي الواقعة تحت إشراف عمل الهيئة بلغت حتى تاريخه 52728 هكتاراً، مبيناً أن عمليات الحصاد في معظم أقسام الهيئة شارفت على نهايتها ولم يتبق سوى مساحات قليلة.

ولفت زروف إلى أن الحرائق التي شهدتها الأراضي المزروعة بالقمح هذا الموسم كانت ضئيلة الحدوث بشكل عام، ولم تؤثر سلباً على كميات الإنتاج، مشيراً إلى أن الهيئة في حال استنفار دائم خلال الموسم الحالي لمتابعة عمليات الحصاد، حيث قدمت كل التسهيلات اللازمة للفلاحين.

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