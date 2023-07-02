كارين عامر موهبة غنائية شابة تجمع بين ألوان الغناء المتعددة

السويداء-سانا

تصدح حنجرة الشابة كارين لؤي عامر من محافظة السويداء بألوان الغناء الطربي والشعبي المرتبط بالتراث المحلي، لتعبر من خلالها إلى قلوب متذوقي الفن، وتقدم حالة من حالات التميز المتعددة التي يزخر بها المجتمع السوري.

كارين (17 عاماً) المنحدرة من قرية الهيت روت خلال حديثها لـ سانا الشبابية كيف بدأت الغناء بعمر الـ 6 سنوات بشكل عفوي، حيث شجعتها والدتها للمشاركة بالعديد من الحفلات المدرسية وسط أسرة تعشق الفن كون جدها المتوفي وأبوها وأعمامها عزفوا على آلة الربابة الشعبية.

وبينت كارين أنها تجيد أداء أغاني عمالقة الفن أمثال أم كلثوم والعديد من الفنانين العراقيين، إضافة للمواويل الشعبية وهي في حالة تدريب مستمر، وخاصة بعد التحاقها مؤخراً بمعهد الفرح للموسيقا بمدينة شهبا بإشراف المدربين بشار عامر وأيمن أبو يحيى، وذلك إثر اكتشاف موهبتها بعد ظهورها بحفلة مع طلاب ثانوية الشهيد زيد كرباج على مسرح المركز الثقافي بمدينة شهبا بتشجيع من مديرة المدرسة.

موهبة كارين أهلتها قبل أيام للفوز بالمركز الأول على مستوى محافظة السويداء بالمسابقة الوطنية للمواهب الفنية الشابة (استديو الشباب)، التي أقامها فرع اتحاد شبيبة الثورة، ما أعطاها حافزاً لتطوير إمكانياتها الغنائية نحو الأفضل وتحقيق طموحها بالوصول إلى مرحلة الشهرة والنجومية، وإيصال صوتها لأكبر عدد ممكن من الناس كما ذكرت.

ولا تدخر كارين جهداً للاهتمام بموهبتها واستثمار أي فرصة أو مسابقة تتاح لها للظهور وإبراز قدراتها مع سعيها أيضاً خلال المرحلة الحالية، كما بينت لإحداث صفحة خاصة بها على اليوتيوب لنشر الأغاني التي تحبها.

أعبر عن فرحي وحزني بالغناء مع ميلي للنمط الحزين الذي يناسبني أكثر، هذا ما قالته الشابة كارين التي أشارت إلى مدى ارتباط الغناء بتفاصيل حياتها اليومية تماشياً مع اهتمامها بدراستها وسعيها للنجاح والتفوق العام القادم في شهادة الدراسة الثانوية للفرع الأدبي حسبما ذكرت.

ووفقاً لوالد كارين لؤي عامر، فإنه يعمل مع زوجته على تشجيع ابنتهما وتحفيزها للوصول إلى هدفها، مؤكداً أهمية دعم ورعاية جميع المواهب الشابة لتحقيق طموحاتها، فيما أشارت والدة كارين فاديا عامر إلى أن صوت ابنتها لافت منذ طفولتها وتتمنى أن يؤهلها للوصول إلى مراحل متقدمة في مجال الغناء، مبينة كيف تعمل أيضاً على تدريب أختها الصغيرة كاترين المتميزة بالغناء، إضافة لإلقاء وحفظ الأبيات الشعرية.

عمر الطويل

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