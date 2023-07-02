جمعية أصدقاء مرضى السرطان بالسويداء تقدم مساعدات مادية لنحو 115 مريضاً

السويداء-سانا

قدمت جمعية أصدقاء مرضى السرطان في السويداء “شفاء” مساعدات مادية لنحو 115 مريضاً.

وبين رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عدنان مقلد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المساعدات مقدمة بتبرع من المجتمع المحلي والمغتربين، تضاف للخدمات الدورية التي تقدمها الجمعية ضمن الإمكانيات المتاحة، لتغطية جزء من أثمان الجرعات الكيميائية والتحاليل المخبرية والصور الشعاعية ونقل المرضى مجاناً إلى المشافي بدمشق، لأخذ العلاج الكيميائي والشعاعي اللازم.

ونوه بمواصلة الجمعية تعزيز التوعية بمسائل الكشف المبكر عن سرطان الثدي من خلال اللجان النسائية والمراكز المحدثة لهذا الغرض في مختلف مناطق المحافظة.

يذكر أن جمعية أصدقاء مرضى السرطان “شفاء” تأسست في نهاية عام 2007، وتقدم مختلف أشكال الخدمات للمرضى، فضلاً عن نشر الوعي الصحي حول المرض وأسباب الإصابة به.

عمر الطويل

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