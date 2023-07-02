روغوف: بريطانيا تشرف على مخطط أوكراني استفزازي في محطة زابوروجيه

موسكو-سانا

كشف رئيس حركة “نحن مع روسيا” فلاديمير روغوف أن الاستخبارات البريطانية تشرف على سيناريو استفزاز يعده نظام كييف ضد محطة زابوروجيه الكهروذرية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن روغوف قوله اليوم: “وفقاً للمعلومات المتوافرة تقف الاستخبارات البريطانية وراء تطوير سيناريو الاستفزاز الذي تحضره سلطات كييف عبر جهاز الأمن التابع لها”.

وأضاف روغوف: “قد تقرر قوات كييف مهاجمة مستودعات التخزين الجاف للوقود النووي المستهلك أو مهاجمة نفسها، ويمكن أن يتم ذلك على شكل تفجير إرهابي داخل المحطة الضخمة التي من المحتمل أن تكون فيها مخابئ الأسلحة والمتفجرات التي أعدها عملاء المخابرات الأوكرانية مسبقاً، وقد يتم العمل باستخدام نظائر مشعة من أصل روسي بهدف اتهام روسيا لاحقاً بذلك”.

وأشار روغوف إلى أن الأمر الوحيد الذي يمكن أن يجبر سلطات كييف على التراجع عن تنفيذ هذا الاستفزاز هو دفع جميع المتورطين فيه لإدراك أنهم سيدفعون ثمناً باهظاً جداً إذا قاموا بذلك.

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