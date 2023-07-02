عبد اللهيان: وقف إرسال السفير الإيراني إلى السويد في الوقت الراهن

طهران-سانا

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وقف إرسال سفير إيران الجديد إلى السويد في الوقت الراهن بسبب الإساءة للقرآن الكريم.

وقال عبد اللهيان في حسابه على موقع تويتر اليوم: “بالأمس تحدثنا بالتفصيل مع السفير الجديد لبلدنا في السويد، حيث قدم تقريراً عن آخر مستجدات مهمته”، مضيفاً: “على الرغم من انتهاء الإجراءات الإدارية توقفت عملية إيفاد السفير إلى السويد، بسبب سماح حكومة هذا البلد بمهاجمة القرآن الكريم”.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أدان في وقت سابق ترخيص الحكومة السويدية لإحراق نسخة من القرآن الكريم على يد أحد المتطرفين، مؤكداً أن السماح بالإساءة إلى المقدسات الدينية والقرآن الكريم بأي مبرر يعد أمراً مرفوضاً.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية استدعت القائم بالأعمال السويدي احتجاجاً على سماح حكومة بلاده للمتطرفين بإهانة المقدسات.

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