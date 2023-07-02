وزير الزراعة يؤكد أمام مؤتمر الفاو أهمية التعاون لمواجهة أثر التغيرات المناخية وتحقيق الأمن الغذائي

روما-سانا

أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أهمية التعاون بين الدول، لمواجهة أثر التغيرات المناخية وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التجارة البينية بين الدول وتنفيذ برامج ومشاريع إقليمية.

ولفت الوزير قطنا في كلمة أمام المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو بدورته الـ 43 في روما إلى أهمية انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة، لمواجهة أثر التغيرات المناخية والسعي لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، مشيراً إلى ضرورة التعاون للوصول إلى إنتاج وبيئة وتغذية وحياة أفضل للسكان، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وخفض التأثيرات السلبية على التنوع البيولوجي، ودعم دخل صغار المنتجين.

وتستمر أعمال المؤتمر الذي انطلقت أعماله يوم أمس في العاصمة الإيطالية روما حتى السابع من الشهر الجاري، يتم خلالها استعراض تقارير المنظمة المتعلقة بإدارة المياه وحالة الأغذية الزراعية والخطة المتوسطة الأجل للفترة 2022-2025 وبرنامج العمل والميزانية للفترة 2024-2025، والتقارير الإقليمية وغيرها.

ويضم الوفد الذي يمثل سورية معاون وزير الزراعة الدكتور فايز المقداد ومدير المركز الوطني للسياسات الزراعية المهندس رائد حمزة وسفير سورية لدى منظمة فاو أيمن رعد.

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