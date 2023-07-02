سياسي ألماني يدعو للعمل على إيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا

برلين-سانا

دعا رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية ميخائيل كريتشمر الحكومة الألمانية إلى العمل على إيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا، وعدم رفض استيراد الغاز الروسي بشكل دائم.

ونقلت وكالة تاس عن كريتشمر قوله: “لا يجوز بتاتاً أن نغلق الطريق أمام الغاز الروسي إلى بلادنا إلى الأبد، و يجب أن نعتمد بشكل أكبر على الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا”.

وأضاف السياسي الألماني: “لا نريد بعد الآن سماع عبارة لن نتعامل مع روسيا”، معتبراً أن عملية إصلاح الطاقة في ألمانيا تكللت بالفشل في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

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