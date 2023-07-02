SCS-NET

سياسي ألماني يدعو للعمل على إيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا

2023-07-02

برلين-سانا

دعا رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية ميخائيل كريتشمر الحكومة الألمانية إلى العمل على إيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا، وعدم رفض استيراد الغاز الروسي بشكل دائم.

ونقلت وكالة تاس عن كريتشمر قوله: “لا يجوز بتاتاً أن نغلق الطريق أمام الغاز الروسي إلى بلادنا إلى الأبد، و يجب أن نعتمد بشكل أكبر على الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا”.

وأضاف السياسي الألماني: “لا نريد بعد الآن سماع عبارة لن نتعامل مع روسيا”، معتبراً أن عملية إصلاح الطاقة في ألمانيا تكللت بالفشل في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

نيبينزيا: فرصة إحلال السلام في أوكرانيا ضاعت في آذار العام الماضي

نيويورك-سانا أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن فرصة إحلال السلام في …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved