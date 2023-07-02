الصين تدعو لاعتماد الحوار سبيلا لحل الخلافات حول العالم

بكين-سانا

دعت الصين إلى اعتماد الحوار سبيلا لحل الخلافات والأزمات حول العالم.

وقال نائب الرئيس الصيني هان تشنغ في كلمة اليوم خلال منتدى السلام العالمي الحادي عشر في بكين: “يجب على المجتمع الدولي حل النزاعات من خلال الحوار والتشاور والاعتماد على التعددية”.

وشدد تشنغ على وجوب قيام المجتمع الدولي وخاصة الدول العظمى القوية بالعمل على تعزيز السلام بشكل لا لبس فيه، والمساعدة في الترويج للمفاوضات والوساطة وفقا لاحتياجات ورغبات البلدان المعنية.

ولفت نائب الرئيس الصيني إلى ضرورة استخدام الحوار لبناء الثقة المتبادلة وحل الخلافات وتحقيق الأمن، مشيراً إلى ضرورة ممارسة المجتمع الدولي التعددية في العلاقات الدولية، والالتزام بمبادئ المنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل والاستقلال.

ويعقد منتدى السلام العالمي سنويا منذ العام 2012 وتشرف على تنظيمه جامعة تسينغهوا، ويحضره العديد من الدبلوماسيين والعلماء والخبراء.

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