مراكز استلام الحبوب في السويداء تواصل استلام القمح مع استمرار عملية الحصاد

السويداء-سانا

تجاوزت كميات القمح المسوقة لمراكز استلام الحبوب في محافظة السويداء (1234) طناً.

وأوضح مدير مكتب المؤسسة السورية للحبوب بالسويداء المهندس باسل هنيدي في تصريح لمراسل سانا أن مراكز استلام الحبوب تشهد وتيرة متصاعدة في تسويق محصول القمح للموسم الحالي، متوقعاً ازدياد الكميات خلال الأيام القادمة مع تواصل عمليات الحصاد في مختلف مناطق المحافظة.

ولفت هنيدي إلى أن استلام المحصول يتم بشكل ميسر من المزارعين ضمن مركزي المزرعة للقمح المشول وموقع مطحنة أم الزيتون للقمح الدوغما وذلك يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساءً مع تحويل أثمان القمح تباعاً وفق جداول اسمية للمصرف الزراعي التعاوني، ودون أي تأخير.

وبلغت المساحات المزروعة بالقمح في السويداء للموسم الحالي نحو (33841) هكتاراً.

عمر الطويل

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