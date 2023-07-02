مظاهرات حاشدةفي باريس والمدن الفرنسية والشرطة تعتقل مئات المحتجين

باريس-سانا

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، والعديد من المدن مظاهرات حاشدة ليل أمس احتجاجاً على عنف أجهزة الشرطة والأمن وعنصريتها رغم نشر الحكومة الفرنسية 45 ألف شرطي وعنصر أمن مدعومين بآليات مدرعة لاحتواء الاحتجاجات وقمعها.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الداخلية قولها في بيان: إن الشرطة اعتقلت 322 شخصاً في فرنسا استناداً إلى حصيلة مؤقتة، بينهم 126 في باريس وضاحية نانتير غربها و 56 في مرسيليا و21 في ليون.

وشهدت جادة الشانزليزيه في باريس ومدن مرسيليا وستراسبورغ ونيس اشتباكات عنيفة لليوم الخامس على التوالي استخدمت فيها الشرطة المدرعات والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وأقدم أحد رجال الشرطة على قتل فتى يبلغ من العمر 17 عاماً عند نقطة تفتيش مروري في ضاحية نانتير صباح الثلاثاء الماضي.

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