2 تموز 1966 – فرنسا تجري أول تجربة نووية رسمية

دمشق-سانا

1777- منع الاستعباد والرق في ولاية فيرمونت الأمريكية، لتصبح أول ولاية تمنعه على أراضيها.

1917- اليونان تعلن الحرب على إسبانيا في الحرب العالمية الأولى.

1966- فرنسا تجري أول تجربة نووية رسمية، وذلك بتفجير قنبلة في المحيط الهادي.

1976- إعلان الوحدة بين فيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية المنفصلتين منذ 1954 وإعلان قيام جمهورية فيتنام الاشتراكية.

1992 – تعيين علي كافي رئيساً للجزائر وذلك بعد اغتيال محمد بوضياف.

2002- ستيف فوسيت يصبح أول من يقوم بالدوران حول الأرض دون توقف لوحده بمنطاد هوائي.

2004ـ منتدى آسيان الإقليمي يقبل انضمام باكستان، لتكون بذلك الدولة رقم 24 فيه.

من مواليد هذا اليوم

1862- وليم هنري براغ، عالم فيزيائي إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1915.

1906- هانز بيته، عالم فيزياء نووية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1967.

1946- ريتشارد أكسال، عالم أمريكي في العلوم العصبية حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2004 .

من وفيات هذا اليوم

1504- شتيفان الكبير، ملك مولدوفا.

1961- إرنست همينغوي، كاتب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1954.

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