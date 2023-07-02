قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً جنوب قلقيلية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينياً بالقرب من مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت اليوم قرية كفر ثلث جنوب المدينة واستولت على جرافة، واعتقلت سائقها أثناء عمله في أرضه.

كما اعتدت قوات الاحتلال على الفلسطينيين في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية بالرصاص وقنابل الغاز السام دون أن يبلغ عن إصابات.

واعتدت قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم على الفلسطينيين في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency