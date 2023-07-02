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الخارجية الهنغارية: عقلية الحرب تهيمن على سياسات الاتحاد الأوروبي

2023-07-01

بودابست-سانا

أكدت وزارة الخارجية الهنغارية أن سياسات الاتحاد الأوروبي تهيمن عليها عقلية الحرب، ما ينذر بخطر وقوع أزمة اقتصادية كبيرة .

ونقلت وكالة نوفوستي عن المسؤول في الوزارة تاماش مينتسر قوله: إن السياسة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي سيئة وخاطئة حيث يرغب باستمرار الحرب ويدعمها كما تسود بين أعضائه العقلية الحربية، ما يهدد بوقوع العديد من الأزمات في مجال الطاقة والاقتصاد فضلاً عن الأضرار المادية على المستوى العالمي”.

وأشار مينتسر إلى أن الغالبية العظمى من سكان العالم من مؤيدي السلام، إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على ضفتي الأطلسي.

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