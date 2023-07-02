(أضحى وفرحة)… عرض كرنفالي للأطفال بحمص ضمن تظاهرة فرح الطفولة

حمص-سانا

قدمت فرقة هابي ماجيك للأطفال اليوم عرضا كرنفاليا منوعا بعنوان “أضحى وفرحة” ضمن فعاليات تظاهرة فرح الطفولة التي تنظمها مديرية المسارح والموسيقا والمسرح القومي بحمص خلال أيام عيد الأضحى المبارك على خشبة مسرح دار الثقافة.

‏وتضمن العرض فقرات منوعة منها غنائية وفقرات ترفيهية فكاهية قدمتها شخصيات كرتونية، وفقرات مسرح تفاعلي “زيكو وشريكو ومسابقات وألعاب” ومسرحية “حكاية جحا” التي تحكي عن مدينة حمص وطيبة أهلها.

سعيد طوقتلي مدير فرقة هابي ماجيك قال في تصريح لمراسلة سانا إن العرض استوحى عنوانه من رسالته التي يحملها وهي زرع الفرح في قلوب الأطفال بمناسبة قدوم العيد.

وأشار الممثل براء الفارس إلى متعة العمل مع الأطفال، مؤكداً على استمرار بذل الجهود في تقديم المميز دائماً بما يرضي ذائقة الأطفال الفنية وذويهم.

وقدم الفنان المسرحي خالد حمادة مجموعة أغنيات من ألحانه وتأليفه.

لارا أحمد

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