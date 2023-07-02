ضمن تظاهرة فرح الطفولة… عرض غنائي على مسرح المركز الثقافي بحماة

حماة-سانا

ضمن تظاهرة فرح الطفولة قدمت فرقة سليمان غيبور للطفولة اليوم العرض الغنائي “ضحك ولعب” على خشبة المركز الثقافي في حماة.

مخرج العمل ومدير الفرقة سليمان غيبور بين لمراسلة سانا أن العرض ضم 4 عازفين و6 مغني كورال، قدموا باقةً من أغاني شارات أفلام الكرتون القديم والحديث، معتبراً أن تظاهرة فرح الطفولة جميلة لكونها تعم مختلف مسارح المحافظات، وتشكل حالةً من التواصل مع الأطفال خلال فترة العيد.

واجتذب العرض جمهوراً كبيراً من الأطفال والأهالي مثل سهام مصطفى التي حضرت برفقة أبنائها، وبينت أهمية أن يقضي الأطفال عطلة العيد في متابعة أنشطة فنية وثقافية تقدم لهم الفائدة والترفيه، وتبعدهم قليلاً عن الأجهزة الإلكترونية، أما الطفلة تالا حجازي فقالت إنها أتت برفقة صديقاتها لحضور العرض، كي يستمتعن بأجواء العيد.

سهاد حسن

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