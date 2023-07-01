شاومي تكشف عن أحدث هواتفها من سلسلة ريدمي نوت

بكين-سانا

أطلقت شركة شاومي الصينية هاتفها الجديد من سلسلة ريدمي نوت بخيارات مثالية تناسب الأشخاص ذوي الميزانيات المحدودة.

وأوضحت الشركة في بيان عبر موقعها الرسمي أن الهاتف الجديد ريدمي نوت ار 12 يتمتع بشاشة من طراز آي بي إس ال سي دي بحجم 6.79 بوصة بدقة فائقة الجودة ومعدل تحديث 90 هرتز ومزودة بكاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل.

وأشارت الشركة إلى أن ريدمي نوت آر 12 مزود أيضاً بكاميرا خلفية أساسية بدقة 50 ميغا بيكسل، وأخرى للتصوير عن قرب بدقة 2 ميغا بيكسل في حين يعمل بمعالج من نوع سناب دراغون 4 جين 2 الجديد من شركة كوالكوم ويحتوي على ثماني أنوية بتردد يصل إلى 2.2 هرتز.

وبينت الشركة أنها زودت الهاتف الجديد بمودم يدعم شبكات الجيل الخامس ويتوفر بذاكرة عشوائية بحجم 4 أو 6 أو 8 غيغابايت ومساحة تخزينية تصل إلى 128 أو 256 غيغا بايت، ويمكن زيادتها باستخدام كارت ذاكرة خارجي ويتراوح سعره بين 140 و250 دولاراً حسب حجم الذاكرة العشوائية وسعة التخزين.

وجاء الجهاز بثلاثة ألوان هي الأبيض والأسود والأزرق وببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واطن بينما يعمل بواجهة شاومي الأحدث التي تعتمد على نظام أندرويد 14.

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