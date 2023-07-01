فولودين: زيلينسكي جلب أضراراً لأوكرانيا لا يمكن إصلاحها

موسكو-سانا

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن أي دولة تفقد سيادتها عندما تتخلى عن تاريخها ولغتها وتقاليدها، مبيناً أن رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي جلب أضراراً لبلاده لا يمكن إصلاحها.

ونقلت وكالة نوفوستي عن فولودين قوله: “إن زيلينسكي منع اللغة التي يتحدث بها معظم سكان أوكرانيا، كما استبدل يوم النصر بما يسمى يوم أوروبا”، محذراً من تداعيات تعرض الكنيسة الأرثوذكسية للاضطهاد في أوكرانيا ومن تدمير مؤسسة الأسرة.

وأضاف فولودين: إن أكبر الشركات الأوكرانية وموارد الدولة الرسمية تشارك بنشاط في ما يسمى بشهر الفخر، وتقوم بتزيين مواقعها برموز المثليين، موضحاً أن المحصلة النهائية للأوكرانيين كانت مؤسفة، حيث شهد عام 2022 انهيار الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بنسبة 29.1 بالمئة مقابل انخفاض عدد السكان بنسبة 23 بالمئة.

ولفت فولودين إلى أن زيلينسكي يعرض الآن على مواطني أوكرانيا تحمل الألم والتوتر والصدمات من خلال إضفاء الشرعية على الماريغوانا، مؤكداً أنه قام بدق المسمار الأخير في نعش الدولة الأوكرانية.

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