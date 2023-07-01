زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب المحيط الهندي

بكين-سانا

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر جنوب المحيط الهندي اليوم.

ونقلت وكالة شينخوا عن مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي اف زد) قوله: إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات عند خط عرض 0.16 درجة جنوباً وخط طول 88.70 درجة شرقاً.

يذكر أن زلزالاً عنيفاً بلغت قوته 9.3 درجات على مقياس ريختر ضرب المحيط الهندي قرابة سواحل جزيرة سومطرة الأندونيسية في كانون الأول عام 2004، مخلفاً موجات تسونامي هائلة حصدت أرواح 228 ألف شخص، وخلَّفت دماراً هائلاً في عدة دول وتسبب في اهتزاز كوكب الأرض بقدر 10 ميلليمترات.

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