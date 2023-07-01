تقديم نحو 27 ألف خدمة سريعة ضمن مركز خدمة المواطن بالسويداء خلال 6 أشهر

السويداء-سانا

قدم مركز خدمة المواطن في مبنى مجلس مدينة السويداء نحو 27 ألف خدمة سريعة للمواطنين خلال النصف الأول من العام الحالي.

وذكرت مديرة المركز المهندسة خلود مسعود في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الخدمات المقدمة شملت بيانات السجل المدني المتعلقة بالزواج والولادة والطلاق والوفاة وإخراج القيد الفردي والعائلي، وكذلك خلاصة السجل العدلي ووثائق غير العامل والتصديق القنصلي وعقود الإيجار السكنية وبيانات وضع العقار والرخص الإدارية.

ويشكل مركز خدمة المواطن في مبنى مجلس مدينة السويداء الذي تم افتتاحه عام 2016 منصة مهمة لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم، واختصار زمن إنجاز المعاملات.

عمر الطويل

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