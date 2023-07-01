برلماني نمساوي: لا يوجد لدى بلادنا بدائل عن الغاز الروسي

فيينا-سانا

أكد عضو البرلمان النمساوي عن حزب الحرية رومان هايدر أن النمسا لا تملك بدائل حالية عن الغاز الطبيعي الروسي.

ونقلت وكالة نوفوستي عن هايدر قوله: “تعاني وزيرة الطاقة النمساوية ليونور جوسلر من هوس الطاقة الخضراء، ورغم تصريحاتها السابقة حول عدم موثوقية خيار الحصول على الغاز من روسيا إلا أنها لا تملك أي فكرة عن كيفية رفض الغاز من روسيا، لذلك دعت موردي الغاز لإخبارها بكيفية القيام بذلك”.

وشدّد هايدر على أن بلاده تحصل على جزء من الغاز من ألمانيا وإيطاليا، مشيراً إلى أنَّ فيينا لا تريد معرفة من أين تحصل هاتان الدولتان على هذا الغاز، لافتاً إلى ميله نحو الاعتقاد بأن أكثر بكثير من نسبة 64 بالمئة المعلنة من الغاز تأتي من روسيا.

يذكر أنَّ الاتحاد الأوروبي لم يفرض عقوبات على واردات الغاز الروسي لكن معظم دوله قللت مشتريات الغاز من روسيا، في حين أكدت شركة غازبروم الروسية مرات كثيرة أنها تفي بجميع التزاماتها تجاه المستهلكين الأوروبيين.

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