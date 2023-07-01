مصرع 13 شخصاً جراء موجة حر جنوب الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

لقي 13 شخصاً على الأقل مصرعهم جراء موجة الحر الشديدة التي تضرب الولايات المتحدة منذ أسبوعين.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن متحدث باسم مقاطعة ويب بولاية تكساس قوله: إن “12 شخصاً من المقاطعة لقوا مصرعهم جراء الحرارة”.

وفي ولاية لويزيانا توفيت سيدة تبلغ 62 عاماً جراء الحرارة الشديدة .

وتضرب موجة الحر جنوب الولايات المتحدة خصوصاً ولايتي تكساس ولويزيانا مصحوبة بدرجات حرارة تتخطى في أحيان كثيرة 40 درجة مئوية، وهو معدل لا يستبعد خبراء أن يكون الاحترار المناخي أحد أسبابه.

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