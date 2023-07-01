لافروف: الغرب يعمل على تشكيل تحالف نازي ضد الشعوب السلافية

موسكو-سانا

أوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الغرب يستخدم نظام كييف لتشكيل تحالف نازي ضد الشعوب السلافية، وبالدرجة الأولى ضد روسيا وبيلاروسيا.

وقال لافروف في كلمة بمناسبة عيد استقلال بيلاروسيا في موسكو اليوم: إن “الغرب أعلن ذلك رسميا وقد سقطت جميع أقنعة الشفافية وحسن الجوار عن النزعة الإنسانية الأوروبية” مشيراً إلى أنه لم تكن هناك أي رغبة صادقة في تنفيذ الوعود التي قدمها الغرب بإقامة فضاء مشترك والتقيد بالقيم المشتركة على أساس المساواة والاحترام المتبادل بين الشعوب.

وأضاف لافروف: إنه تم التوصل إلى استنتاج عام ينحصر في وجوب الاعتماد على أنفسنا فقط وفي المقام الأول على الدولة الاتحادية مع بيلاروسيا ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الاقتصادي الأورواسيوي ورابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون والشراكة مع جميع هذه المنظمات وكذلك ضمن أطر المبادرة الصينية حزام واحد طريق واحد مؤكداً أن القوة تكمن في الوحدة.

وقال لافروف: إن “التضامن والوحدة الأخوية بين شعوبنا وصلابة مواقف رؤساء دولنا استطاعت الصمود أمام جميع التحديات المطروحة أمامنا وسنتمكن من التغلب على أي تحديات مستقبلية” مشيراً إلى أن انبعاث النازية الجديدة جاء بتشجيع ورعاية من الغرب الذي يحاول غرس بذور البغضاء والعنصرية ومحو الثقافات بما فيها الثقافة السلافية.

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