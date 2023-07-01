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الخارجية الفلسطينية: ضرورة فرض عقوبات رادعة على الاحتلال لإجباره على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية.

2023-06-30

القدس المحتلة-سانا

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات رادعة على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإجبارها على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وأكدت الخارجية في بيان لها اليوم أوردته وكالة وفا: “إن التصريحات التحريضية التي يطلقها أكثر من مسؤول في حكومة الاحتلال ضد الفلسطينيين تشجع عصابات المستوطنين على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتي كان آخرها الاعتداء على قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل وإحراق أكثر من 10 دونمات من المحاصيل الزراعية وتخريب ممتلكات الفلسطينيين فيها”.

وجددت الخارجية مطالبتها بضرورة وقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

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