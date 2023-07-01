مصرع 45 شخصاً وإصابة العشرات إثر اصطدام عدة مركبات غربي كينيا

نيروبي-سانا

لقي 45 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب عشرات آخرون إثر اصطدام عدة مركبات في منطقة لوندياني غربي كينيا اليوم.

ونقلت رويترز عن الشرطة وشهود عيان قولهم: إن ” 45 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب العشرات في حادث سير بتقاطع لونديانى مساء اليوم عندما فقد قائد شاحنة تحمل حاوية شحن السيطرة عليها واصطدم بعدة مركبات”.

وأضافت المصادر: إنه “تم نقل المصابين إلى مشافي مختلفة في لوندياني وكيريشو وناكورو لتلقي العلاج”، مشيرة إلى بطء جهود فرق الإنقاذ بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في منطقة الحادث.

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