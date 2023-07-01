مجلس الشورى اليمني يدين بشدة إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد

صنعاء-سانا

أدان مجلس الشورى اليمني بشدة تمزيق وحرق نسخة من القرآن الكريم أمام أحد مساجد العاصمة السويدية استوكهولم.

وقال المجلس في بيان له اليوم: إن “تكرار هذه الممارسات العنصرية في أول أيام العيد وملايين المسلمين يؤدون مناسك الحج، يعد عملاً عنصرياً تعدى كل الحدود القانونية والإنسانية والأخلاقية التي لا تمت لحرية التعبير بأي صلة”، لافتاً إلى أن تلك الأعمال الإجرامية تعكس مدى الحقد والاستخفاف بمشاعر المسلمين ومقدساتهم، وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنه عمل منظم وحرب صريحة على الإسلام والمسلمين.

وطالب البيان منظمة التعاون الإسلامي والأزهر الشريف والجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة بالتحرك السريع والعاجل في المحافل الدولية لوضع حد لمثل هذه الممارسات العنصرية وتجريمها وإدانتها، داعياً رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي إلى الضغط على حكوماتها، لاتخاذ إجراءات عملية لمقاطعة السويد دبلوماسياً واقتصادياً وغيرها من الدول التي تتعمد الإساءة المتكررة للإسلام والمقدسات الإسلامية.

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