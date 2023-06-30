إصابة فلسطينيين باعتداء لمستوطنين قرب نابلس

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم في بلدة قريوت جنوب نابلس بالضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة وفا أن مستوطنين اقتحموا البلدة وهاجموا نبع مياه غربها وذلك بحماية قوات الاحتلال التي اعتدت على الفلسطينيين بإطلاق قنابل الغاز السام ما أسفر عن إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم بينهم 9 بالرصاص جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في قريتي كفر قدوم شرق قلقيلية وبورين جنوب نابلس.

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