طقس الغد… الجو حار نسبياً وسديمي حار في المناطق الشرقية والجزيرة

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة غداً أعلى من معدلاتها بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي، يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يكون الجو غداً حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً مغبراً حاراً في المناطق الشرقية والجزيرة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها أحياناً 50 كيلو متراً في الساعة، تثير الغبار في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، أما البحر فخفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة …