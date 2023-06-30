ماكرون يعلن نشر تعزيزات عسكرية إضافية لاحتواء الاحتجاجات ضد عنف الشرطة

باريس-سانا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيتم نشر قوات أمنية إضافية للسيطرة على الاحتجاجات ضد عنف الشرطة الفرنسية، والتي تجلت آخر فصولها بقتل فتى برصاص شرطي قبل أيام.

وقال ماكرون في كلمة ألقاها خلال اجتماع أزمة لحكومته اليوم: “إن وزارة الداخلية ستعمل على حشد وسائل إضافية للتعامل مع الاحتجاجات العنيفة”، مشيداً بما أسماها “الاستجابة السريعة والمناسبة للشرطة”.

وحمل ماكرون منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية عن التحريض على التظاهر، داعياً إياها إلى حذف مشاهد الشغب الحساسة وقال: “نشعر أحياناً بأن بعض الشبان يمثلون في الشارع ما يحدث في ألعاب الفيديو التي سممتهم”.

وتشهد فرنسا مظاهرات احتجاجية منذ أربعة أيام على مقتل فتى في السابعة عشرة من عمره برصاص شرطي فى ضاحية نانتير غرب باريس.

واتهم ماكرون موقعي سناب تشات وتيك توك ببث صور لتجمعات عنيفة تبعث على نوع من محاكاة العنف، ما يؤدي إلى قيام الأصغر سناً بالتصرف بعيداً من الواقع.

وأعلن ماكرون اتخاذ قرار بإلغاء العديد من الاحتفالات والتجمعات في الدوائر الأكثر حساسية، داعياً أهل المشاركين في الاحتجاجات إلى التحلي بالمسؤولية والعمل على إبقاء أبنائهم في المنزل.

واتهم ماكرون جماعات منظمة وعنيفة ومجهزة بالوقوف وراء أعمال العنف، متعهداً بإلقاء القبض على أفرادها وتقديمهم للعدالة.

وشهدت غالبية المدن الفرنسية مساء أمس مظاهرات حاشدة تخللتها أعمال شغب، وإحراق العديد من السيارات، احتجاجاً على إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع، وتنفيذها حملة اعتقالات أسفرت عن توقيف حوالي 700 شخص وخصوصاً في باريس وضواحيها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency