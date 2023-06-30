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رئيس سيريلانكا يتقبل أوراق اعتماد السفير الخطيب سفيراً غير مقيم لسورية

2023-06-30

كولومبو-سانا

تقبّل رئيس جمهورية سيريلانكا الديمقراطية الاشتراكية رائرانيل ويكريمسينغه أوراق اعتماد السفير الدكتور بسام الخطيب سفيراً مفوضاً فوق العامة ومطلق الصلاحية غير مقيم للجمهورية العربية السورية لدى سيريلانكا.

وتمنى ويكريمسينغه خلال اللقاء اليوم في مدينة كاندي عودة الاستقرار والأمان إلى سورية، وأكد على أهمية تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين سيريلانكا وسورية، وأبدى استعداده لدعم جهود رفع مستوى هذه العلاقات.

وجرت مراسم تقديم أوراق الاعتماد بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية تاراكا بالاسوريا.

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