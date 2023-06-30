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بوتين ومودي يؤكدان عزمهما زيادة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والهند

2023-06-30

موسكو-سانا

أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي خلال اتصال هاتفي اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن دعمه لإجراءات السلطات الروسية ضد التمرد المسلح الذي جرى في 24 حزيران من قبل مجموعات تابعة لشركة فاغنر العسكرية.

وقالت الرئاسة الروسية في بيان اليوم: “أعرب مودي عن تفهمه ودعمه للإجراءات الحاسمة التي اتخذتها القيادة الروسية لحماية القانون والنظام، وضمان الاستقرار في البلاد وأمن مواطنيها”.

وأوضحت الرئاسة أن بوتين ومودي أكدا عزمهما زيادة تعزيز الشراكة الاستراتيجية، واتفقا على مزيد من الاتصالات.

من جانبه أشار بوتين إلى أن أوكرانيا ترفض رفضاً قاطعاً حل النزاع بالطرق الدبلوماسية.

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