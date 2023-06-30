لافروف: واشنطن تستغل المنظمات الدولية لمصالحها ومصالح الدول الغربية

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن واشنطن تستغل المنظمات الدولية لمصالحها ومصالح الدول الغربية.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: “سنحاول توسيع مشاركة الدول في مجلس الأمن عبر إدخال دول من أفريقيا وأمريكا اللاتينية إليه.

وأضاف لافروف: “نحن لسنا ملزمون بشرح وتقديم أي تعهدات (حول قضية تمرد فاغنر)، نحن نعمل بشفافية، وتحدث الرئيس فلاديمير بوتين عن هذه القضية، وجميع القوى السياسية تحدثت عن ذلك، وروسيا دائماً ما تخرج من الأزمات أكثر قوة، وهذا هو الحال في هذه المرة أيضاً، وهو ما اعترف به عدد من المحللين في الغرب”.

وبين لافروف أن النازيين الجدد في أوكرانيا لايخفون جرائمهم بل يصورونها وينشرونها على شبكة الانترنت.

يتبع…