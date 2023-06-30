والاس: العقوبات ضد روسيا أضرت بمواطني دول الاتحاد الأوروبي

دبلن-سانا

أكد مايك والاس عضو البرلمان الأوروبي عن إيرلندا أن العقوبات المناهضة لروسيا لم تطل سوى المواطنين العاديين في دول الاتحاد الأوروبي، حيث يتحملون تداعيات ذلك.

وكتب والاس في تغريدة عبر حسابه في تويتر وفقاً لموقع روسيا اليوم: “تنتشر أزمة تكلفة المعيشة في جميع أنحاء أوروبا، حيث تضر العقوبات بالناس أكثر من روسيا، ولقد شعر معظم المواطنين الأوروبيين العاديين بآثار الاحتكار وجشع الشركات”.

وانتقد والاس مراراً سياسة الاتحاد الأوروبي المناهضة لروسيا، ودعا إلى إنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا، وشدد على أن الدول الغربية فقط هي التي تستفيد من هذا الصراع.

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