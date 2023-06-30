SCS-NET
الشريط الإخباري

والاس: العقوبات ضد روسيا أضرت بمواطني دول الاتحاد الأوروبي

2023-06-30

دبلن-سانا

أكد مايك والاس عضو البرلمان الأوروبي عن إيرلندا أن العقوبات المناهضة لروسيا لم تطل سوى المواطنين العاديين في دول الاتحاد الأوروبي، حيث يتحملون تداعيات ذلك.

وكتب والاس في تغريدة عبر حسابه في تويتر وفقاً لموقع روسيا اليوم: “تنتشر أزمة تكلفة المعيشة في جميع أنحاء أوروبا، حيث تضر العقوبات بالناس أكثر من روسيا، ولقد شعر معظم المواطنين الأوروبيين العاديين بآثار الاحتكار وجشع الشركات”.

وانتقد والاس مراراً سياسة الاتحاد الأوروبي المناهضة لروسيا، ودعا إلى إنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا، وشدد على أن الدول الغربية فقط هي التي تستفيد من هذا الصراع.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

دبلوماسي روسي: الغرب يعمل على فرض حصار طويل الأمد على روسيا

موسكو-سانا أكد كيريل لوغفينوف القائم بأعمال ممثل روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved