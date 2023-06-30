مصر للطيران: بلاغ كاذب عن وجود قنبلة على طائرة مصرية في مطار روما

القاهرة-سانا

تلقى مطار روما فيوميتشينو الدولي بإيطاليا أمس بلاغاً كاذباً، عن وجود قنبلة على إحدى الطائرات المصرية بالمطار، وذلك دون الإشارة إلى اسم شركة الطيران المشغلة.

وقالت شركة مصر للطيران في بيان اليوم وفقاً لموقع بوابة الأهرام الإلكتروني: “قامت شركة مصر للطيران بالتعامل مع البلاغ، واتخذت كل الإجراءات الاحترازية الأمنية اللازمة تجاه التهديد، وقد تم فحص الطائرة وتفتيشها من قبل سلطات مطار روما الدولي، وثبت خلو الطائرة من أي تهديد”.

وحسب الشركة أقلعت الرحلة بعد تجهيزها من مطار روما، ووصلت اليوم إلى مطار القاهرة بأمان.

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