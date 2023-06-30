إصابة فلسطينيين اثنين جراء اعتداء لقوات الاحتلال جنوب نابلس

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطينيان فجر اليوم، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في قرية بورين جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين اثنين تزامناً مع اعتدائها على الفلسطينيين في قريتي برقة وسبسطية شمال غرب نابلس وكفر قليل جنوبها.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال قرية برقين جنوب غرب جنين وحاصرت منزلاً، واعتدت على الفلسطينيين فيها، فيما اعتقلت شاباً من طوباس.

وأصيب عدد من الفلسطينيين أمس جراء اعتداء قوات الاحتلال على مدينة جنين وعدة قرى وبلدات فيها.

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