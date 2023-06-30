القوات الروسية تدمر نقاط انتشار مؤقتة لأربعة ألوية أوكرانية

موسكو-سانا

دمرت القوات الجوية الروسية بضربات عالية الدقة في ثلاثة اتجاهات نقاط الانتشار المؤقت لثلاثة ألوية ميكانيكية أوكرانية ولواء دفاع إقليمي، وذلك في اتجاهات ليسيتشانسك وسوليدار وارتيموفسك وأفدييفكا.

وقال المتحدث باسم مجموعة القوات الروسية الجنوبية فاديم أستافييف اليوم حسب وكالة تاس: “نفذ الطيران التابع لمجموعة القوات الجنوبية ضربات صاروخية على أهداف معادية في اتجاهات ليسيتشانسك وسوليدار وارتيموفسك، ونتيجة لذلك تم تدمير نقاط الانتشار المؤقت لأفراد الوحدات 92 و54 و22 في الألوية الميكانيكية التابعة للقوات الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي رقم 129”.

ولفت أستافييف إلى أن وحدات مجموعة القوات الجنوبية أحبطت أيضاً هجوم المجموعة المهاجمة التابعة للواء الآلي 110 التابع للقوات الأوكرانية بالقرب من كروتايا بالكا في اتجاه أفدييفكا.

وذكر أستافييف أن مدفعية مجموعة القوات الجنوبية هاجمت معاقل القوات الأوكرانية في منطقة كراسنوجوروفكا وبيلوغوروفكا، ودمرت معداتهم وأسلحتهم، وقضت على مجموعة من المسلحين في ضواحي ارتيموفسك.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency